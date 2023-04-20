В Оренбуржье задержана мать, выбросившая новорожденного в мусорный контейнер

Следователи и полиция установили личность женщины, которая выбросила тело четырехмесячного ребенка в мусорный контейнер в Бузулуке. Она была задержана. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Следствие установило, что 15 апреля текущего года 22-летняя местная жительница обнаружила, что ее четырехмесячный ребенок умер дома от заболевания и испугалась ответственности за его смерть. В связи с этим она решила избавиться от тела сына и выбросила его в мусорный контейнер в районе жилых домов по ул. Суворова.

Фото: СУ СК Оренбургской области

Спустя четыре дня труп новорожденного обнаружил сотрудник коммунальной службы. Экспертиза показала, что ребенок умер от пневмонии. При этом телесных повреждений на его теле не нашли. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ранее в соседней с Оренбуржьем Самарской области возбудили уголовное дело по факту убийства новорожденного ребенка. Тело было найдено на территории мусороперерабатывающего завода. Экспертиза показала, что ребенок погиб из-зи многочисленных травм головы.

Георгий Портнов