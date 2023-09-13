Власти ожидают на Дне города до 100 тысяч воронежцев

До 100 тыс. воронежцев могут посетить мероприятия в честь 437-го дня рождения Воронежа, который будет отмечаться с 9:00 до 22:00 16 сентября. Об этом сообщила глава управления по работе с административными органами и структурами гражданского общества Елена Гудкова на заседании городской антитеррористической комиссии. За безопасностью будут следить с помощью 699 турникетов и 21 рамки металлодетектеров, 80 охранников и 80 камер видеонаблюдения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Профильный департамент правительства, как раз в местах проведения мероприятий, установил 75 новых видеокамер. Они уже интегрированы в единый комплекс муниципальной системы “Безопасный город”. Нам следует максимально эффективно использовать ее возможности для обеспечения антитеррористической защищенности и безопасности горожан,— сказал мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Мероприятия усеченной программы праздника сосредоточатся на площади Ленина и в Кольцовском сквере. Проход в зону торжеств будет осуществляться через рамки металлодетекторов, которые установят по обе стороны от здания облправительства, у сквера имени Пушкина (напротив дома №8 на площади Ленина), у Кольцовского сквера (у домов №13 и №15 на площади Ленина и дома №9 на площади Ленина) и со стороны проспекта Революции (у дома №12 на площади Ленина).

Гостям праздника нельзя проносить с собой алкоголь и наркотики, взрывчатые вещества, любое оружие, колющие или режущие предметы, аэрозольные баллончики, пиротехнику, печатную продукцию религиозного, политического, оскорбительного содержания или содержания, противоречащего общественному порядку и (или) морали, брать с собой животных, если это не собака-поводырь.

Эту зону будут усиленно патрулировать полицейские. Кроме того, над ней запретят запускать беспилотники, внутри нее — подавать алкоголь и пользоваться электросамокатами.

Салют на День города в этом году не состоится.

Алина Морозова

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