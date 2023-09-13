В Омской области полицейского приговорили к 9 годам колонии за убийство коллеги

В Омской области Калачинский городской суд вынесен приговор полицейскому, выстрелившему в коллегу. Его признали виновным в по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает омский облсуд.

27 февраля этого года заступивший на дежурство полицейский из личных неприязненных отношений к другому сотруднику, выстрелил в него из табельного оружия. От полученного ранения потерпевший скончался на следующий день в больнице.

Уточняется, что фигурант отказался признавать вину в намеренном убийстве. Суд назначил ему девять лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, выстрел произошел в момент патрулирования одной из улиц в Калачинске. Пуля попала в сидящего рядом полицейского. Как тогда сообщили в правоохранительных органах, наказание также понесут непосредственные руководители и сотрудники, ответственные за служебную подготовку осужденного.

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Александр Киселев