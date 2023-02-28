Полиция проводит служебную проверку из-за случайного выстрела патрульного в коллегу

УМВД России по Омской области проводит проверку по факту непроизвольного выстрела сотрудника патрульно-постовой службы в коллегу.

Как уточняют правоохранители, выстрел произошел в момент патрулирования одной из улиц в Калачинске. Пуля попала в сидящего рядом полицейского. Пострадавший с огнестрельным ранением брюшной полости доставлен в хирургическое отделение центральной районной больницы.

Сотрудника, по вине которого произошел выстрел, могут привлечь к дисциплинарной ответственности, а также уволить по результатам проверки. Также будут наказаны его непосредственные руководители и сотрудники, ответственные за служебную подготовку, уточнили в ведомстве.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова