Дело о взятках в АО «Транснефть – Верхняя Волга» вернули прокурору

Нижегородский райсуд вернул прокурору уголовное дело в отношении бывшего генерального директора АО «Транснефть – Верхняя Волга» Юрия Левина, обвиненного в шести коррупционных преступлениях по ст. 290 УК РФ. Как писал «Ъ-Приволжье», подсудимому инкриминировали получение откатов в размере 60 млн руб. через своих подчиненных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По фабуле дела в 2013-2021 годах ответственный за кадастровые работы Николай Туров, заместитель по строительству Кирилл Сулягин и сменивший его в этой должности Ирик Гарипов получали для Юрия Левина откаты в размере 5-10% от суммы выполненных работ, обеспечивая подрядчикам победы на торгах. Взятки брали от представителей компаний «Геоспектр НН», ПЦЗК, «Феррит-НН», «Исток-Т», «Эра», «Поволжьенефтегазэлектромонтаж» и ОАО СУ-7 СМТ. Полученными деньгами Юрий Левин распорядился по собственному усмотрению, полагает следствие.

Однако суд обнаружил в обвинительном заключении существенные противоречия с материалами уголовного дела Ирика Гарипова. В уголовном деле Юрия Левина содержатся противоречия о времени получения денег и передачи их руководителю. Неконкретное и противоречивое обвинение лишает подсудимого права на защиту, решил суд. В итоге дело вернули прокурору Нижегородского района Нижнего Новгорода.

Защита попросила суд перевести Юрия Левина под домашний арест на время доследования, которое, по расчетам адвокатов, с учетом обжалования решения суда о возврате дела может занять до полугода. Однако суд оставил бывшего топ-менеджера в следственном изоляторе до 8 февраля 2024 года. Юрий Левин не признает вину и настаивает, что его оговорили бывшие подчиненные, которые якобы сами за его спиной обманывали коммерсантов и брали с них взятки. Защита полагает, что оговор помог им получить статус свидетелей по уголовному делу, а Ирику Гарипову — добиться досудебного соглашения с прокуратурой.

Подробнее об уголовном деле – в материале «Ъ» «Взятки не совпали по месту и времени».

Роман Рыскаль