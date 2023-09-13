Генпрокуратура отказалась от взыскания российских активов HeidelbergCement

Сегодня, 13 сентября, в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленобласти заместитель генерального прокурора полностью отказалась от исковых требований по делу HeidelbergCement об изъятии активов.

«Принять отказ от иска, производство по делу прекратить»,— постановил судья. Об этом сообщает корреспондент «Ъ» из зала суда.

Для представителей ответчика решение было неожиданным — сторона готовилась к затяжному разбирательству, однако сегодня, 13 сентября, решением арбитражного судьи дело полностью было закрыто.

Накануне президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил о том, что в стране не будет деприватизации. «Деприватизации не будет, это я вам могу точно сказать»,— пообещал президент.

В начале августа суд арестовал российские активы HeidelbergCement по иску об их изъятии в пользу государства. Арест на акции и доли наложен в обеспечение исковых требований Генпрокуратуры. При этом принято решение запретить вносить какие-либо изменения в реестры акционеров этих предприятий.

Подробнее — в материале «С HeidelbergCement разберутся в одном месте».

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург