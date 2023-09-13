Каждый четвертый водитель в Петербурге попадал в ДТП с самокатчиками и велосипедистами

В Санкт-Петербурге у 24% автомобилистов случались аварии с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). 15% из них попадали в ДТП с электросамокатами, 7% — с велосипедами (в том числе электро), а 2% — с другими СИМ. Таковы данные опроса, проведенного среди петербургских автомобилистов компанией «Росгосстрах» и ГК «Автодом».

Согласно исследованию, в 89% аварийных ситуаций виноват был водитель СИМ. При этом в большинстве случаев (80%) обе стороны отделались легким испугом. Еще 14% пришлось делать косметический ремонт авто. В 6% случаев был нанесен вред здоровью водителя СИМ.

В целом 63% автомобилистов в Петербурге негативно относятся к водителям велосипедов, самокатов и иных СИМ на дороге. Две трети респондентов (68%) считают, что самый проблемный транспорт на дороге — это электросамокат. А самые непредсказуемые водители СИМ — дети и подростки (49%).

В то же время каждый четвертый автомобилист из Петербурга относится к СИМ на дороге нейтрально, а 10% — положительно, поскольку сами являются активными пользователями подобного транспорта. Правда, по дорогам регулярно ездят только 15% из них.

Репрезентативный опрос был проведен в августе 2023 года, выборка — 1,5 тыс. автомобилистов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в центре Петербурга появились первые знаки о запрете езды на самокатах. Также уже появились первые оштрафованные водители СИМ.

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