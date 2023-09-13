В Тутаеве проведут проверку из-за эвакуации школы

В Тутаеве полиция проведет проверку по факту эвакуации школы №7 после сообщения о том, что в учреждении заложено взрывное устройство. Об этом сообщили в администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ТУТАЕВ | ПОДСЛУШАНО / «Вконтакте» Фото: ТУТАЕВ | ПОДСЛУШАНО / «Вконтакте»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что всего было эвакуировано 750 детей и 70 сотрудников школы. На месте работают правоохранительные органы.

Также на место выезжали спасатели МЧС в составе шести человек и одной единицы техники для дежурства. В администрации района сообщили, что в настоящий момент опасности нет и полиция проводит проверку.

«По предварительной информации – хулиганство»,— уточнили в администрации. Глава района Ольга Низова пояснила, что сейчас ведутся поиски хулиганов, которых привлекут к ответственности.

Алла Чижова