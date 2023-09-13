В Тутаеве эвакуировали школу

В Тутаеве из школы №7 эвакуировали более 800 человек из-за сигнала тревоги. На месте работают правоохранительные органы. Об этом сообщили в администрации Тутаевского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ТУТАЕВ | ПОДСЛУШАНО / «Вконтакте» Фото: ТУТАЕВ | ПОДСЛУШАНО / «Вконтакте»

В соцсетях появилась информация о том, что школу №7 эвакуировали, детей без вещей отправили домой. В администрации «Ъ-Ярославль» пояснили, что всего было эвакуировано 750 детей и 70 сотрудников школы.

«Многие уже находятся дома. Им ничего не угрожает. Сейчас работают силовые структуры и саперы»,— рассказали в администрации. По данным администрации, поступило сообщение о том, что в школе заложено взрывное устройство.

Алла Чижова