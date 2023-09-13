В Самарской области взята под охрану территория домика Ильи Репина

Чиновники утвердили границы территории и зоны охраны ряда объектов культурного наследия в Самарской области. Среди них в списке значится домик художника Ильи Репина в Ставропольском районе, в селе Ширяево на ул. Советская, 14. Приказ подписало Управление государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН) Самарской области. Документ опубликован на портале правовой информации.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Аналогичное решение чиновники приняли в отношении дома, в котором провел свое детство поэт Александр Ширяевец на ул. Ширяевца, 13, в этом же селе. Также была взята под охрану территория дома, где жил и работал с марта 1878 по август 1879 года писатель Глеб Успенский (здание школы) в селе Сколково Кинельского района.
Летом 1870 года художник Илья Репин (1844–1930) совершил путешествие по Волге с младшим братом, музыкантом Василием Репиным, а также художниками Федором Васильевым и Евгением Макаровым. Он сделал остановку в Ширяеве для работы над картиной «Бурлаки на Волге».
Ранее приказом ведомства был утвержден в качестве предмета охраны и памятника истории и культуры народов России дом, в котором останавливался в 1870 году художник Илья Репин. Он находится в Тольятти на ул. Репина, 8. Эта же мера была принята в отношении старинной церкви в нацпарке «Самарская Лука».