В Самарской области взята под охрану территория домика Ильи Репина

Чиновники утвердили границы территории и зоны охраны ряда объектов культурного наследия в Самарской области. Среди них в списке значится домик художника Ильи Репина в Ставропольском районе, в селе Ширяево на ул. Советская, 14. Приказ подписало Управление государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН) Самарской области. Документ опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Аналогичное решение чиновники приняли в отношении дома, в котором провел свое детство поэт Александр Ширяевец на ул. Ширяевца, 13, в этом же селе. Также была взята под охрану территория дома, где жил и работал с марта 1878 по август 1879 года писатель Глеб Успенский (здание школы) в селе Сколково Кинельского района.

Летом 1870 года художник Илья Репин (1844–1930) совершил путешествие по Волге с младшим братом, музыкантом Василием Репиным, а также художниками Федором Васильевым и Евгением Макаровым. Он сделал остановку в Ширяеве для работы над картиной «Бурлаки на Волге».

Ранее приказом ведомства был утвержден в качестве предмета охраны и памятника истории и культуры народов России дом, в котором останавливался в 1870 году художник Илья Репин. Он находится в Тольятти на ул. Репина, 8. Эта же мера была принята в отношении старинной церкви в нацпарке «Самарская Лука».

Георгий Портнов