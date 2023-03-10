Старинная церковь в нацпарке «Самарская Лука» взята под охрану

Утверждено охранное обязательство по объекту культурного наследия регионального значения «Здание церкви» в Национальном парке «Самарская Лука» в селе Осиновка. Соответствующий приказ подписало региональное Управление государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН). Документ опубликован на портале правовой информации.

Речь идет о здании Никольской церкви. Она была построена в 1714 году. После революции ее взрывали четырежды раза, но здание сохранилось.

Фото: npsamluka.ru

Кроме того, приказом ведомства утвержден в качестве предмета охраны и памятника истории и культуры народов России дом, в котором останавливался в 1870 году художник Илья Репин. Он находится в Тольятти на ул. Репина, 8.

Ранее в Самарской области взяли под охрану паровую мельницу купца Мжельского. Она находится в Борском районе.

Георгий Портнов