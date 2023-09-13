Суд дал семь лет жителю Красноярского края за призывы к теракту на Крымском мосту

1-й Восточный военный суд на выездном заседании в Красноярском крае рассмотрел уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Канска, призывавшего в соцсети к теракту на Крымском мосту. По информации пресс-службы краевого управления ФСБ России, по ст. 205.2 и ст. 280 УК РФ (публичные призывы к террористической и экстремистской деятельности) ему назначили семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Как установило расследование, обвиняемый размещал в соцсети «Одноклассники» посты с призывами к подрыву Крымского моста и насильственным действиям в отношении русского населения. В декабре 2022 года жителя Канска арестовали, следственные органы завели на него уголовное дело. Об обвиняемом известно, что он работал животноводом на агропредприятии, ранее был судим по тяжкой статье Уголовного кодекса РФ.

Константин Воронов, Новосибирск