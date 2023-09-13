En+ перенесла ввод Сегозерской ГЭС на 2024 год

Компания «Эн+» введет в эксплуатацию Сегозерскую малую ГЭС в 2024 году, а не в 2023, как планировалось ранее, сообщил журналистам операционный директор компании Михаил Хардиков.

В ходе Восточного экономического форума он рассказал, что в настоящее время активно ведется строительство электростанции. Она будет оснащена оборудованием, поставленным российской компанией.

Карельское правительство заключило соглашение о строительстве ГЭС с En+ Group в июле 2020 года. Сегозерская малая ГЭС строится на левом берегу реки Сегежи, запланированная мощность — 8,1 МВт. Инвестиции в проект оценили в 1,4 млрд руб. Строительные работы начались в Сегежском районе осенью 2020 года. Изначально запуск электростанции был запланирован на 2022 год, затем его перенесли на 2023 год.

En+ Group — вертикально интегрированная компания, производитель алюминия и электроэнергии. Владеет электростанциями общей мощностью 19,4 ГВт и алюминиевыми производствами мощностью 4,2 млн тонн в год. Основные акционеры — инвестиционная компания B-Finance Олега Дерипаски с долей 44,95% (из них право голоса ограничено 35%), трейдер Glencore (10,55%), в собственном владении находится 21,37% акций.

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