В Краснодаре в ЖК рухнул лифт с восьмого этажа, пострадали шесть человек

В Краснодаре в жилом комплексе «Светлый» в одном из домов с восьмого этажа сорвался пассажирский лифт. В результате пострадали трое мужчин, одна женщина и двое детей в возрасте трех и четырех лет, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе МВД по Краснодару.

Инцидент произошел 13 сентября около 8:00 в доме 144 корп. 1 по улице Московская. Пострадавших доставили в медучреждение для оказания помощи.

На месте работают полицейские. В ходе проверки они установят все обстоятельства произошедшего.

Татьяна Ручкина

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