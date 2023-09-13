Прокуратура проверит УК дома в Краснодаре, где сорвался лифт с детьми

Прокуратура оценит действия управляющей компании ООО «Единый город» после того, как в одном из домов ЖК «Светлый» сорвался лифт с людьми. Об этом сообщает МЦУ Краснодара.

«По данному факту уже организована проверка прокуратурой Прикубанского округа с привлечением специалистов управления по жилищным вопросам»,— отметили в МЦУ.

Инцидент произошел 13 сентября около 8:00 в доме 144 корп. 1 по улице Московская. В лифте находились трое мужчин, женщина и двое детей в возрасте трех и четырех лет, их доставили в медучреждение. На месте работает полиция.

Татьяна Ручкина

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