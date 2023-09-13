В Самаре больница им. Середавина осталась без оборудования из-за отмены торгов

Самарская областная клиническая больница имени Середавина признана виновной в нарушении закона о закупках. Решение приняло региональное УФАС по жалобе ООО «АРВЭЛЬ». Об этом сообщается на сайте контрольного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Управление пришло к выводу, что в действиях Самарской областной клинической больницы им В.Д. Середавина содержится нарушение п.1 ч.1 ст.33 Закона о контрактной системе и выдало предписание медицинскому учреждению контракт по итогам закупки не заключать, при сохранении потребности провести аукцион заново»,— говорится в сообщении.

Ранее ООО «АРВЭЛЬ» сообщило в Самарское УФАС о том, что больница ненадлежащим образом составила описание объекта закупки на торгах. Речь шла об аукционе на поставку медицинского оборудования.

Стартовая цена контракта составила 626 тыс. руб. Надзорное ведомство проверило информацию и установило, что техзадание по кардиологическому фетальному монитору составлено так, что ему может отвечать только оборудование одного производителя.

Ранее стало известно о том, что в Самаре сорван ремонт кардиодиспансера почти за десять млн руб. Из-за нарушения обязательств по договору региональное УФАС включило ООО «АСК Система» в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП).

Георгий Портнов