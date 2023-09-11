В Самаре сорван ремонт кардиодиспансера почти за 10 млн рублей

Самарское УФАС включило ООО «АСК Система» в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Основанием для этой меры стало нарушение условий контракта на капитальный ремонт в региональном кардиологическом диспансере. Об этом сообщает антимонопольная служба региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее ГБУЗ «Самарский областной клинический кардиологический диспансер» обратилось в ведомство с просьбой включить сведения об ООО «АСК Система» в РНП. Областное УФАС проверило информацию и установило, что 13 июня текущего года учреждение заключило с подрядчиком контракт на разработку проектно-сметной документации и капитальный ремонт помещений заведения. В дальнейшем в них планировалось разместить ангиограф. Стартовая цена контракта составила около десяти млн руб.

По договору ООО «АСК Система» должно было до 13 июля подготовить соответствующую документацию. Но обязательства были просрочены на 42 дня, и заказчик получил проект, не отвечающий условиям контракта. В связи с этим договор был расторгнут.

Ранее было оставлено в силе решение УФАС о включении сведений об ООО «Современные технологии строительства» в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Основанием для этого стало нарушение условий контракта на обеспечение безопасности дорог в Тольятти.

Георгий Портнов