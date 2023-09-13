МИД Китая попросил Киев разъяснить слова Подоляка о слабом интеллекте китайцев

Украинским властям необходимо разъяснить заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о «слабом интеллектуальном потенциале» Китая и Индии, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Офис Президента Украины Фото: Офис Президента Украины

«Я не знаю подоплеки высказываний этого лица, он должен сделать разъяснения. Китай всегда занимал ответственную позицию по вопросу украинского кризиса, призывал к перемирию и переговорам, продвигал политическое урегулирование»,— рассказала Мао Нин журналистам в ходе своего брифинга (цитата по ТАСС). По ее мнению, Михаил Подоляк и другие украинские официальные лица «должны тщательно проанализировать» позицию КНР по украинскому кризису и выработать к ней «правильное отношение».

Накануне, 12 сентября, Михаил Подоляк в интервью украинской журналистке Наталье Влащенко заявил, что «интеллектуальный потенциал Индии и Китая слаб, несмотря на то что страны эффективно вкладываются в науку». По его словам, то, что индийская станция «Чандраян-3» успешно прилунилась, не говорит о том, что эта страна «точно понимает, что такое современный мир». Господин Подоляк считает, что Индия и Китай «не способны просчитывать и анализировать последствия собственных решений». К такому выводу он пришел из-за того, что указанные страны ведут бизнес с Россией, а не поддерживают Украину.

Александр Кислов