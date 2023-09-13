СКА в игре со Спартаком потерпел третье подряд поражение в КХЛ

Петербургский СКА проиграл московскому «Спартаку» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра проходила в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге 12 сентября и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Заброшенными шайбами в составе «Спартака» отметились Андрей Локтионов (31-я минута), Иван Морозов (37) и Ансель Галимов (60).

«Красно-белые» одержали третью победу в текущем регулярном чемпионате и набрали 6 очков после 5 матчей. СКА потерпел третье поражение кряду, у команды 4 очка после 5 встреч.

В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» располагается на 3 месте, СКА занимает 9 строчку.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в этом сезоне армейцев со старта подвергли испытаниям в виде гостевых матчей. Роман Ротенберг, главный тренер команды, жалуется на календарь, на судей, а также на качество льда. Хотя бить тревогу еще рано.

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