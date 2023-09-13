Лишенных полномочий новосибирских депутатов сменят на выборах 17 декабря

Профильная комиссия по местному самоуправлению новосибирского горсовета рекомендовала назначить на 17 декабря дополнительные выборы в двух одномандатных округах — №40 и №49. Заседание комиссии состоялось 13 сентября, сообщила в своем Telegram-канале депутат Светлана Каверзина.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», мандаты стали вакантными после того, как 28 июня этого года сессия горсовета лишила полномочий депутатов Сергея Бойко (признан иностранным агентом) и Хельгу Пирогову за нарушение антикоррупционного законодательства. В 2020 году они были избраны депутатами в 49-м и 40-м округах соответственно со сроком полномочий до 2025 года. Оба депутата продолжительное время находятся за границей.

Кураторство над округом №40 до избрания нового депутата было передано Андрею Любавскому (КПРФ), №49 — Сергею Бондаренко («Единая Россия»). В августе Центральный районный суд Новосибирска отклонил иск бывших депутатов об отмене решения городского парламента о прекращении их полномочий.

Сессия горсовета, которая должна утвердить дату выборов, состоится 27 сентября.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский