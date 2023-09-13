В Челябинской области признали банкротом госпредприятие «Продкорпорация»

Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом подведомственное министерству имущества региона государственное унитарное предприятие «Продовольственная корпорация Челябинской области». В отношении компании открыто конкурсное производство. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Заявление о признании предприятия банкротом в июле этого года направило минимущества Челябинской области. Сумма исковых требований составила 16,4 млн руб.

ГУП «Продовольственная корпорация» было создано правительством Челябинской области в 2002 году. Деятельность предприятия была связана с оптовой торговлей зерном, семенами и кормами для сельхозживотных, а также машинами и оборудованием для сельского и лесного хозяйства. С апреля прошлого года организация находилась в стадии ликвидации.

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