Путин на космодроме Восточный встретился со школьницей, создающей спутники

Президент России Владимир Путин встретился на со школьницей из Ростова-на-Дону, участницей прошедшего 1 сентября «Разговора о важном» Марией Андреевой. В ходе предыдущего общения с главой государства она рассказывала, что сама создает и разрабатывает спутники, а также проводит уроки на эту тему.

Как сообщают «РИА Новости», Владимир Путин пригласил Марию Андрееву посмотреть пуск пилотируемого корабля Союз МС-24 с российско-американским экипажем, который запланирован 15 сентября на Байконуре.

«У тебя маленькая космонавтика, а здесь большая. Юрий Иванович Борисов (глава Роскосмоса,— "Ъ") мы вчера с ним разговаривали — сказал, если хочешь, можно съездить на пуск»,— рассказал Владимир Путин школьнице во время встречи на космодроме.

В ходе предыдущего общения с президентом во время урока «Разговор о важном» Мария Андреева рассказала ему, что разрабатывает космические спутники. Школьница также сообщила, что три года занимается спутникостроением, а сейчас вместе со своим лицеем и Московским институтом электроники и математики создает первый в РФ спутник, где будет установлен дата-центр с использованием блокчейна.

Александр Кислов