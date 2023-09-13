Катера и паромы в Севастополе работают штатно после атаки ВСУ

Работа катеров и паромов в Севастополе не нарушена после ночной атаки ВСУ на город, сообщили власти. По данным Минобороны РФ, украинские военные нанесли 10 ракетных ударов по Севастополю.

«Морской пассажирский транспорт осуществляет движение»,— говорится в сообщении городского департамента транспорта, опубликованном в Telegram.

Минобороны сообщало, что удары нанесли по Севастопольскому морскому заводу имени Серго Орджоникидзе. В результате загорелась его южная площадка. В ходе ночного обстрела пострадали 24 человека. Из них четверо находятся в состоянии средней степени тяжести, говорил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Лаура Кеффер