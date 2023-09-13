Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Катера и паромы в Севастополе работают штатно после атаки ВСУ

Работа катеров и паромов в Севастополе не нарушена после ночной атаки ВСУ на город, сообщили власти. По данным Минобороны РФ, украинские военные нанесли 10 ракетных ударов по Севастополю.

«Морской пассажирский транспорт осуществляет движение»,— говорится в сообщении городского департамента транспорта, опубликованном в Telegram.

Минобороны сообщало, что удары нанесли по Севастопольскому морскому заводу имени Серго Орджоникидзе. В результате загорелась его южная площадка. В ходе ночного обстрела пострадали 24 человека. Из них четверо находятся в состоянии средней степени тяжести, говорил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...