Суд заново рассмотрит дело о коррупции в самарском ОБЭП

Уголовное дело в отношении бывших сотрудников ОБЭП из Самары направлено в Промышленный районный суд города на новое рассмотрение. Решение приняла апелляционная инстанция. Об этом сообщает областная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее силовики предъявили обвинение в получении взятки через посредника в значительном размере бывшему начальнику отдела по выявлению и раскрытию преступлений по Промышленному району отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Самаре (п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 3 ст. 290 УК РФ). Его подчиненному, бывшему старшему оперуполномоченному указанного отдела, инкриминировали посредничество во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ, ч. 2 ст. 291.1 УК РФ).

Во время рассмотрения дела суд нашел нарушения и постановил вернуть материалы в прокуратуру для их устранения. Однако надзорное ведомство смогло оспорить это решение.

Ранее Кассационный суд в Самаре оставил в силе приговор бывшему заместителю руководителя самарского управления МВД России Вячеславу Хомских. В июне 2022 года Ленинский районный суд признал полицейского виновным в получении взяток от представителей организованной преступной группировки «Законовские» (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Силовик получил десять лет колонии строгого режима и штраф в размере более 89 млн руб. Осужденного лишили звания полковника полиции и права занимать определенные должности на восемь лет.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Приговор силовику остался в силе».

Георгий Портнов