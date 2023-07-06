Приговор силовику остался в силе

Кассационный суд в Самаре оставил в силе приговор бывшему заместителю руководителя самарского управления МВД России Вячеславу Хомских. В июне 2022 года Ленинский районный суд признал полицейского виновным в получении взяток от представителей организованной преступной группировки «Законовские» (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Силовик получил десять лет колонии строгого режима и штраф в размере более 89 млн руб. Осужденного лишили звания полковника полиции и права занимать определенные должности на восемь лет. Защита Вячеслава Хомских настаивает, что он не совершал преступления и планирует обжаловать решение в Верховном суде РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший высоко­поставленный полицейский Вячеслав Хомских приговорен к 10 годам лишения свободы

Фото: ФОТО ГУ МВД РФ по самарской области Бывший высоко­поставленный полицейский Вячеслав Хомских приговорен к 10 годам лишения свободы

Фото: ФОТО ГУ МВД РФ по самарской области

Защите бывшего заместителя руководителя самарского управления МВД России — начальнику полиции Вячеславу Хомских, признанному виновным во взяточничестве, не удалось добиться отмены приговора в Шестом кассационном суде в Самаре. Суд не нашел оснований для отмены или изменения решения Самарского областного суда, который после повторного рассмотрения дела оставил в силе приговор Ленинского районного суда.

В июне прошлого года райсуд признал Вячеслава Хомских виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Полицейский получил десять лет колонии строгого режима и штраф в размере более 89 млн руб. Осужденного также лишили специального звания полковника полиции и права занимать определенные должности на восемь лет. Гособвинитель запрашивал для фигуранта дела 12 лет колонии строгого режима и штраф в размере десятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности на срок восемь лет и с лишением звания полковника полиции. Как выяснили следователи, в марте 2011 года силовик получил ВАЗ212140 стоимостью 301 тыс. руб. за покровительство от представителя самарского ОПГ «Законовские». Кроме того, ему ежемесячно выдавались 150 тыс. руб. за бездействие в случае нарушения закона членами преступного ­сообщества.

Начальник полиции вину не признал. Его супруга Александра Султанова опубликовала открытое обращение, в котором пожаловалась на депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна, публиковавшего в своем Telegram-канале некоторые подробности расследования уголовного дела против силовика, президенту России Владимиру Путину, генпрокурору РФ Игорю Краснову, председателю Госдумы Вячеславу Володину, омбудсмену Татьяне Москальковой и некоторым СМИ.Александра Султанова посчитала, что высказывания Александра Хинштейна являются давлением на судей. В ответ на претензии депутат ответил, что с пониманием относится «к подобным истерикам жен/мужей подсудимых». «Чем больше таких жалоб — тем эффективнее, значит, моя деятельность»,— отметил парламентарий. О результатах рассмотрения жалобы публично не ­сообщалось.

В сентябре 2022 года Самарский областной суд отменил приговор полицейскому и направил дело на новое рассмотрение в Ленинский районный суд иным составом судей. Адвокаты подсудимого утверждали, что судья райсуда Ирина Кузнецова могла быть необъективна, так как в 2019 году вела процесс по уголовному делу против экс-замглавы регионального управления Росгвардии Дмитрия Сазонова, который тоже был признан виновным в получении взяток от «Законовских». Росгвардейца приговорили к 12 годам лишения свободы и штрафу в размере 220 млн руб. Новые слушания начались под председательством судьи Ольги Гороховик. В феврале 2023 года кассационная инстанция отменила решение Самарского областного суда по делу Вячеслава Хомских и распорядилась вернуть дело на новое рассмотрение в областной суд. В марте облсуд оставил в силе изначальный приговор правоохранителю. В том же месяце Хомских уволили с должности заместителя руководителя самарского управления МВД России.

Адвокат Вячеслава Хомских Сергей Арзиани сообщил «Ъ», что защита продолжит добиваться отмены приговора в Верховном суде РФ. На вопрос о том, признает ли сейчас экс-правоохранитель свою вину, адвокат ответил: «Нет, он не совершал преступления, и это доказано материалами дела».

Сабрина Самедова