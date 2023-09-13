Структуры обанкротившейся ГК «Добрыня» попытались выкупить у Сбербанка долги другой компании группы

Арбитражный суд Пермского края рассмотрел заявления ООО «Компания Пивооптторг», ООО «Актив» и индивидуального предпринимателя Георгия Харченко о процессуальном правопреемстве в рамках дела о банкротстве ООО «Ветеран-2» (входило в группу «Добрыня»). По информации в картотеке суда, заявления были объединены в одно производство. Все трое заявителей просили произвести замену кредитора ООО «СБК Уран» на них. Господин Харченко доказывал, что выкупил у «СБК Уран» задолженность «Ветерана-2» в сумме 120,7 млн руб., компания «Актив» — в сумме 525 тыс. руб. Размер требований, на которые претендовало ООО «Компания Пивооптторг», не указан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Суд частично удовлетворил заявление Георгия Харченко — он признан правопреемником требований «СБК Уран» на сумму 118,3 млн руб. В удовлетворении заявлений ООО «Компания Пивооптторг» и ООО «Актив» отказано, так как установлено, что эти аффилированные друг с другом и с ООО «Ветеран-2» компании сами имеют задолженность перед «СБК Уран».

Напомним, холдинг «Добрыня», в который входили компании «Ветеран-2», «Актив» и «Компания Пивооптторг», управлял одноименной региональной продуктовой сетью. В 2015 году головную компанию группы — ЗАО «Добрыня» — признали банкротом, позже были признаны несостоятельными и другие компании группы. На сегодняшний день процедура банкротства продолжается только в отношении ООО «Ветеран-2».