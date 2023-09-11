Двое подростков и мужчина задержаны по подозрению в серии диверсий

В Новосибирской области сотрудникам правоохранительных органов задержаны трое местных жителей, в том числе двое подростков. Им предъявлены обвинения в диверсии (ч.2 ст. 281 УК, до 20 лет лишения свободы).

«Личности подозреваемых были установлены после поджога железнодорожного релейного шкафа в Советском районе Новосибирска. Следственно-оперативная группа транспортной полиции обнаружила и изъяла с места происшествия улики, которые позволили выйти на след злоумышленников», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, один из поджигателей дал признательные показания и рассказал, что преступление фиксировалось на камеру смартфона, этот видеоотчет сообщники направили анонимному куратору. За совершение преступления им было обещано 10 тыс. руб.

Также полицией была установлена причастность молодых людей к поджогу контейнера телекоммуникационного оборудования на территории Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова. Задержанные заключены под стражу.

В мае был арестован студент новосибирского колледжа Виктор Скоробогатов, обвиняемый в поджоге самолета СУ-24. Ему предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 281 (диверсия, максимальное наказание – до 20 лет лишения свободы).

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Александр Киселев