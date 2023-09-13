Дело возбуждено в Новосибирске после падения ребенка с трассы в веревочном парке

В Новосибирске возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности после падения 14-летней девочки в веревочном парке.

Ребенок упал при совместном спуске с инструктором с верхней трассы, получив множественные травмы. Девочка была госпитализирована. В рамках расследования будут установлены причины и виновники произошедшего.

Летом этого года сообщалось о масштабной проверке аттракционов в городе после травмирования двоих детей и взрослых на аттракционе «Галактика» в Центральном парке из-за резкой остановки аттракциона. В частности. было выявлено, что некоторые владельцы используют устаревшую и неисправную технику, на некоторых аттракционах нет измерительных средств веса, роста, средств для оказания первой медицинской помощи и т.д.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова