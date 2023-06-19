В Новосибирске прокуратура выявила неисправные аттракционы

По итогам проверки аттракционов в Новосибирске выявлено, что некоторые владельцы используют устаревшую и неисправную технику, рассказали в прокуратуре Новосибирской области. Работа всех таких аттракционов, приостановлена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Кроме того, выявлено, что на некоторых аттракционах нет измерительных средств веса, роста, средств для оказания первой медицинской помощи и т.д.

Также прокуратура вынесла представление мэру Анатолию Локотю по вопросу расторжения договоров аренды с владельцами аттракционов, эксплуатация которых может привести к травмам посетителей. Также в представленной поставлен вопрос о проведении инвентаризации и замене техники на новую.

Две недели назад в Новосибирске было возбуждено уголовное дело после травмирования двоих детей и взрослых на аттракционе «Галактика» в Центральном парке. Во время движения карусели произошла резкая остановка

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Оксана Павлова