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Коммерсантъ FM
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Российские миротворцы доставили гуманитарный груз в Нагорный Карабах

Миротворческий контингент России доставил гуманитарную помощь в Нагорный Карабах. Он прибыл в зону ответственности российских миротворцев 12 сентября. В регион направили продукты, вещи, гигиенические наборы, а также товары первой необходимости.

«После согласования вопросов между сторонами и проверки необходимых документов гуманитарный конвой в сопровождении подразделений военной полиции Российского миротворческого контингента прибыл в Степанакерт»,— сообщило Минобороны РФ.

15 тонн гуманитарного груза накануне отправил Российский Красный Крест. Это произошло после того, как Азербайджан согласился на одновременное использование Лачинского коридора и дороги Агдам—Степанакерт при посредничестве Международного комитета Красного Креста. Из-за блокировки на обеих маршрутах несколько недель стояли колонны с гуманитарной помощью.

Подробнее о ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Ввоз тронулся».

Лусине Баласян

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