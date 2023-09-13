В НАТО отрицают планы по присоединению в альянс Армении

В НАТО не рассматривают присоединение к блоку Армении, а Ереван заявку на вступление не подавал. Об этом неназванный представитель североатлантического альянса сообщил «Известиям». 4 сентября председатель Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению присоединиться к альянсу.

«Господин Фелингер официально не имеет отношения к НАТО. Он не сотрудник НАТО, его взгляды и мнения — его собственные и не отражают точку зрения альянса. А Европейский комитет по расширению НАТО, несмотря на название, — не комитет или орган альянса»,— заявил представитель альянса.

Замглавы МИД Армении Ваан Костанян, комментируя слова господина Фелингера, отметил, что Армения уже взаимодействует с НАТО и готова продолжить сотрудничество. Замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал обсуждение вступления Армении в НАТО большими фантазиями.

Лусине Баласян