Посланник папы римского посетит Китай в рамках украинской миссии

Посланник папы римского Франциска кардинал Маттео Дзуппи направится в Китай с 13 по 15 сентября. Он планирует обсудить пути урегулирования конфликта на Украине, передает Vatican News со ссылкой на пресс-службу Святейшего престола.

В пресс-службе отметили, что визит Маттео Дзуппи осуществляется в рамках миссии папы римского «по поддержке гуманитарных инициатив и поиску путей» к справедливому миру.

В рамках миссии 5 и 6 июня Маттео Дзуппи посещал Киев, 28 и 29 июня — Москву, 17-19 июля — Вашингтон. В России помимо патриарха Московского Кирилла он встретился с помощником президента по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым и уполномоченным при президенте по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

Лусине Баласян