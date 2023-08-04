«Известия»: с начала года грибами отравились 108 россиян

С начала 2023 года грибами отравились 108 человек, подсчитали «Известия» на основе данных региональных управлений Роспотребнадзора, а также министерств и департаментов здравоохранения субъектов России. Наибольшее число отравлений зафиксировано в Самарской области. Там по состоянию на конец июля стало известно о 40 случаях отравления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В текущем году, по оценкам Рослесинфорга (структура Рослесхоза), объем собранных в российских лесах грибов побьет прошлогодний рекорд — в 2022 году в коммерческих целях в лесах собрали 834 т грибов.

«За первые шесть месяцев этого года ядовитыми грибами отравились 54 человека, есть один случай с летальным исходом»,— сообщили «Известиям» в пресс-службе Роспотребнадзора, однако общее число таких происшествий не сообщили.

Конец лета и первая половина осени — сезон сбора грибов. Именно на этот период приходится пик отравлений грибами. В Роспотребнадзоре напомнили, что об отравлении может, в частности, свидетельствовать боль в желудке, тошнота, повышение температуры тела, а также озноб и повышенное давление.

В прошлом году директор Российского регистра потенциально опасных химических и биологических веществ ФНЦ гигиены имени Эрисмана Роспотребнадзора Халидя Хамидулина говорила «Российской газете», что ежегодно фиксируется около 1000 случаев в год, причем 30 из них — летальные. При этом в 2021 году на 40% по сравнению с 2020 годом выросло число отравлений мухоморами.

Милена Костерева