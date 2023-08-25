Четыре человека отравились грибами в Тамбовской области

В Тамбовской области по состоянию на 25 августа 2023 года зафиксировано четыре случая отравления грибами с четырьмя пострадавшими. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Там пояснили, что заболевшие ели разные маринованные грибы, приготовленные дома с нарушением санитарно-гигиенических норм. Летальных исходов в результате отравления не было.

Пострадавшие зарегистрированы в Тамбове, Мичуринске, а также в Рассказовском и Первомайском районах. Детей до 14 лет среди них нет.

Мария Старикова

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