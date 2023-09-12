Новые Apple Watch Series 9 получили управление жестами

Компания Apple в рамках презентации Wonderlust представила новое поколение фирменных умных часов — семейство Watch Series 9 и флагманские Apple Watch Ultra 2, которые получили технические обновления, сохранив прежний дизайн и размеры.

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Аксессуар обзавелся новым процессором, который на 30% мощнее предшественника, более ярким дисплеем, также часы получили батарею увеличенной емкости — заявлено, что аккумулятор обеспечивает до одного дня работы без подзарядки и до 36 часов у Watch Ultra 2. Обновленный чип UWB позволяет с помощью часов находить смартфоны iPhone, тогда как раньше можно было находить только часы с помощью смартфона.

В новом поколении Apple Watch добавлено распознавание жестов. Новый процессор и новые сенсоры позволяют управлять некоторыми функциями часов с помощью двойного «клика» большим и указательным пальцем между собой. В частности, так можно принимать или отклонять звонки, а также отключать или переносить срабатывание будильника.

Для Apple Watch Ultra 2 дополнительно предусмотрены улучшенные алгоритмы отслеживания тренировок и физической активности, особые циферблаты и расширенные возможности анализа собранных данных о тренировках.

На рынок Apple Watch Series 9 выйдут в октябре, вместе с часами в продаже появятся и новые варианты ремешков. Корпус часов, аксессуары и их упаковка выполнены из переработанных и экологичных материалов, а часы стали первым полностью углерод-нейтральным продуктом Apple. Новинка будет доступна в пяти цветах в версии с алюминиевым корпусом и в трех — со стальным, цена — от $399. Стоимость Apple Watch Ultra 2 составит от $799.