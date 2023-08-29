Финляндия возобновляет прием заявлений на визы в Петербурге с 1 сентября

С 1 сентября в Санкт-Петербурге возобновится подача заявлений на финские визы. Оформить документы можно будет через центры VFS Global, сообщило 29 августа МИД Финляндии.

На сайте ведомства уточняется, что визовый центр VFS Global в Санкт-Петербурге и другие визовые центры VFS на Северо-Западе, будут принимать заявления на получение финской визы с 1 сентября, пять дней в неделю. Документы на получение вида на жительство можно будет подавать три раза в неделю с сентября в Москве.

«Количество мест, доступных как для подачи заявления на визу, так и для регистрации биометрических данных для заявления на получение вида на жительство, будет значительно сокращено из-за ограниченности ресурсов»,— говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что министерство иностранных дел Финляндии заявило о прекращении приема заявлений на выдачу видов на жительство в визовом центре в Санкт-Петербурге.

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