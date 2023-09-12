Компания «НефАЗ» выиграла тендер на поставку в Екатеринбург 35 автобусов за 979 млн рублей

Тендер на поставку в Екатеринбург 35 низкопольных автобусов за 979,2 млн руб. выиграл Нефтекамский автомобильный завод («НефАЗ»). Итоги конкурса опубликованы на сайте госзакупок.

Новые автобусы будут на газу, с вместимостью 80 пассажиров. Транспорт будет оснащен валидаторами, системами спутниковой навигации и видеонаблюдения, оборудован устройством контроля внимания водителя. Стоимость одного автобуса составляет 27,9 млн руб. Новые автобусы «Гортранс» получит до 31 декабря 2023 года.

Контракт на лизинг заключили по специальной программе господдержки. Соглашение действует до 2029 года. По окончании срока Гортранс либо прекратит аренду автобусов, либо станет их собственником.

Напомним, начальная цена контракта составляла 971,1 млн руб.

Ева Коршунова

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