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Коммерсантъ FM
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«Анатолию Чубайсу не привыкать быть виноватым»

Дмитрий Дризе — о выступлении Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ

Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума. По словам главы государства, «кошмарить» бизнес власти не собираются и никакой деприватизации в стране не проводится, однако закон следует соблюдать всем. Президент также коснулся темы уехавших предпринимателей и впервые прокомментировал отъезд экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что власть предлагает отбросить все сомнения относительно дальнейшего пути развития.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Пленарное заседание Восточного экономического форума предсказуемо переросло в очередную большую пресс-конференцию Владимира Путина. Главный тезис, который российская власть доносит до окружающего мира на протяжении последнего года-двух, остается неизменным — все у нас хорошо. А те, кто пытается утверждать обратное, либо просто не понимают сути происходящего, либо откровенные враги и дезинформаторы.

В последние дни много говорят о деприватизации как об очередной угрозе стабильности ведения предпринимательской деятельности. Эту тему накануне поднимали, в частности, глава РСПП Александр Шохин, а также министр экономического развития Максим Решетников.

Владимир Путин на ВЭФ-2023 о курсе рубля, уехавших, капиталах и граблях. Главное

Вот и президент Сбербанка Герман Греф осторожно высказался — налицо большое количество исков со стороны Генеральной прокуратуры по историческим сделкам. Срок давности по ним давно вроде бы истек, но на деле происходит обратное, что прямо угрожает инвестиционной привлекательности отечественной экономики.

Владимир Путин прокомментировал ситуацию следующим образом — никакой деприватизации нет и не будет. «Кошмарить» никого власть не собирается, но закон нужно соблюдать всем, в том числе и предпринимателям.

Генпрокурор в курсе такой позиции главы государства — руководитель надзорного ведомства Игорь Краснов здесь же в зале утвердительно кивает. Что же, нет — так нет, спорить не будем.

Фотогалерея

ВЭФ-2023. Гости и участники форума

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Трансляция встречи президента РФ Владимира Путина с модераторами ключевых сессий ВЭФ

Трансляция встречи президента РФ Владимира Путина с модераторами ключевых сессий ВЭФ

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов (слева) и министр экономического развития РФ Максим Решетников перед началом сессии «Защищенный бизнес как основа устойчивого развития экономики»

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов (слева) и министр экономического развития РФ Максим Решетников перед началом сессии «Защищенный бизнес как основа устойчивого развития экономики»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Президент фонда Alternative Capital Investments Леонид Рейман (слева) и аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова перед началом пленарного заседания ВЭФ

Президент фонда Alternative Capital Investments Леонид Рейман (слева) и аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова перед началом пленарного заседания ВЭФ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев (слева) и первый заместитель гендиректора негосударственного института развития «Иннопрактика» Наталья Попова

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев (слева) и первый заместитель гендиректора негосударственного института развития «Иннопрактика» Наталья Попова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники форума едят мороженое перед началом пленарного заседания ВЭФ

Участники форума едят мороженое перед началом пленарного заседания ВЭФ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Первый вице-президент АО «Русская медная компания» Олег Сиенко

Первый вице-президент АО «Русская медная компания» Олег Сиенко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент РФ Владимир Путин и вице-президент Лаоса Пани Ятхоту на пленарном заседании ВЭФ

Президент РФ Владимир Путин и вице-президент Лаоса Пани Ятхоту на пленарном заседании ВЭФ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Женщина раздает пирожки с мясом возле стенда, посвященного строительству БАМа

Женщина раздает пирожки с мясом возле стенда, посвященного строительству БАМа

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Врио руководителя ФТС Руслан Давыдов (слева) и глава РСПП Александр Шохин на сессии «Новая логистика Дальнего Востока — &quot;белый лебедь&quot; экономики России»

Врио руководителя ФТС Руслан Давыдов (слева) и глава РСПП Александр Шохин на сессии «Новая логистика Дальнего Востока — "белый лебедь" экономики России»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Слева направо: губернатор Камчатского края Владимир Солодов, помощник президента России Максим Орешкни, глава Забайкалья Александр Осипов и руководитель центра молодежных инициатив АСИ Александр Вайно перед началом сессии «В гостях хорошо, а дома лучше: привлекательность регионов для молодежи»

Слева направо: губернатор Камчатского края Владимир Солодов, помощник президента России Максим Орешкни, глава Забайкалья Александр Осипов и руководитель центра молодежных инициатив АСИ Александр Вайно перед началом сессии «В гостях хорошо, а дома лучше: привлекательность регионов для молодежи»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Девушка тестирует VR-очки на одном из стендов ВЭФ

Девушка тестирует VR-очки на одном из стендов ВЭФ

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Гость форума

Гость форума

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Кан Зо, глава Минэкономики РФ Максим Решетников и министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев перед началом сессии «Климатическая повестка ШОС и ЕАЭС: движение к общим целям»

Слева направо: министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Кан Зо, глава Минэкономики РФ Максим Решетников и министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев перед началом сессии «Климатическая повестка ШОС и ЕАЭС: движение к общим целям»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Глава Якутии Айсен Николаев

Глава Якутии Айсен Николаев

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Стенд ВЭБ.РФ

Стенд ВЭБ.РФ

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Телеведущая канала «Россия-24» Александра Суворова ведет сессию «Новая логистика Дальнего Востока — &quot;белый лебедь&quot; экономики России»

Телеведущая канала «Россия-24» Александра Суворова ведет сессию «Новая логистика Дальнего Востока — "белый лебедь" экономики России»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Российский вице-премьер Алексей Оверчук (слева) и министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Кан Зо

Российский вице-премьер Алексей Оверчук (слева) и министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Кан Зо

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Гости форума

Гости форума

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

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Трансляция встречи президента РФ Владимира Путина с модераторами ключевых сессий ВЭФ

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов (слева) и министр экономического развития РФ Максим Решетников перед началом сессии «Защищенный бизнес как основа устойчивого развития экономики»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Президент фонда Alternative Capital Investments Леонид Рейман (слева) и аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова перед началом пленарного заседания ВЭФ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев (слева) и первый заместитель гендиректора негосударственного института развития «Иннопрактика» Наталья Попова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники форума едят мороженое перед началом пленарного заседания ВЭФ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Первый вице-президент АО «Русская медная компания» Олег Сиенко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент РФ Владимир Путин и вице-президент Лаоса Пани Ятхоту на пленарном заседании ВЭФ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Женщина раздает пирожки с мясом возле стенда, посвященного строительству БАМа

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Врио руководителя ФТС Руслан Давыдов (слева) и глава РСПП Александр Шохин на сессии «Новая логистика Дальнего Востока — "белый лебедь" экономики России»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Слева направо: губернатор Камчатского края Владимир Солодов, помощник президента России Максим Орешкни, глава Забайкалья Александр Осипов и руководитель центра молодежных инициатив АСИ Александр Вайно перед началом сессии «В гостях хорошо, а дома лучше: привлекательность регионов для молодежи»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Девушка тестирует VR-очки на одном из стендов ВЭФ

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Гость форума

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Кан Зо, глава Минэкономики РФ Максим Решетников и министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев перед началом сессии «Климатическая повестка ШОС и ЕАЭС: движение к общим целям»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Глава Якутии Айсен Николаев

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Стенд ВЭБ.РФ

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Телеведущая канала «Россия-24» Александра Суворова ведет сессию «Новая логистика Дальнего Востока — "белый лебедь" экономики России»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Российский вице-премьер Алексей Оверчук (слева) и министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Кан Зо

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Гости форума

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

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Может быть, иногда и полезно держать кое-кого в напряжении, дабы не расслаблялись. Пусть вопрос этот и спорный, но лучше инвестировать в Россию и не наступать, по словам президента, на одни и те же грабли, не заигрывать с Западом.

Следующая проблема, которая также связана с бизнесом — к сожалению, некоторые уезжают и осуждают свою страну, благодаря которой они стали богатыми и успешными. В частности, Волож Аркадий, Тиньков Олег так поступили.

Реакция Путина, естественно, отрицательная: выбрали они хорошую жизнь, а совесть, видно, растеряли, но мы великодушны, здоровья им желаем.

Но вот неожиданно вспомнили Анатолия Чубайса, может быть, в связи с деприватизацией. Досталось ему, сбежал почему-то в Израиль и даже вроде бы имя и отчество сменил на труднопроизносимые.

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Впрочем, президент сам же и комментирует эту ситуацию: наверное, плохо бизнесмен руководил корпорацией по нанотехнологиям, дыра там финансовая образовалась. Анатолию Борисовичу, в принципе, не привыкать быть во всем виноватым, хотя раньше в Кремле его привечали, эффективным менеджером считали и на посты высокие назначали. Это во-первых, а во-вторых, что-то часто в последнее время у нас еврейский вопрос стал возникать.

Причем так кажется, что не в особенно привлекательном формате, вот и Троцкого (Бронштейна) тоже вспомнили, также не совсем в выгодном свете. Хотя, справедливости ради, не грех и напомнить, что не он говорил «Движение все, а цель ничто». Был такой Эдуард Бернштейн, социал-демократ, ревизионист, жил в Германии в XIX веке. Это его фраза. Да и неважно, кому принадлежит цитата.

Главное — суть, она в том, что у нас есть цель, и мы к ней уверенно движемся. Может быть, действительно не все понимают суть момента, где оно, светлое завтра.

Если вы не до конца понимаете, государство знает, что путь наш правильный, и судит оно исключительно по справедливости. Просто делайте что говорят и поменьше сомневайтесь. Вот, как говорится, и весь сказ.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Темы:

  • ВЭФ-2023

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