«Анатолию Чубайсу не привыкать быть виноватым»

Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума. По словам главы государства, «кошмарить» бизнес власти не собираются и никакой деприватизации в стране не проводится, однако закон следует соблюдать всем. Президент также коснулся темы уехавших предпринимателей и впервые прокомментировал отъезд экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что власть предлагает отбросить все сомнения относительно дальнейшего пути развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Пленарное заседание Восточного экономического форума предсказуемо переросло в очередную большую пресс-конференцию Владимира Путина. Главный тезис, который российская власть доносит до окружающего мира на протяжении последнего года-двух, остается неизменным — все у нас хорошо. А те, кто пытается утверждать обратное, либо просто не понимают сути происходящего, либо откровенные враги и дезинформаторы.

В последние дни много говорят о деприватизации как об очередной угрозе стабильности ведения предпринимательской деятельности. Эту тему накануне поднимали, в частности, глава РСПП Александр Шохин, а также министр экономического развития Максим Решетников.

Вот и президент Сбербанка Герман Греф осторожно высказался — налицо большое количество исков со стороны Генеральной прокуратуры по историческим сделкам. Срок давности по ним давно вроде бы истек, но на деле происходит обратное, что прямо угрожает инвестиционной привлекательности отечественной экономики.

Владимир Путин прокомментировал ситуацию следующим образом — никакой деприватизации нет и не будет. «Кошмарить» никого власть не собирается, но закон нужно соблюдать всем, в том числе и предпринимателям.

Генпрокурор в курсе такой позиции главы государства — руководитель надзорного ведомства Игорь Краснов здесь же в зале утвердительно кивает. Что же, нет — так нет, спорить не будем.

Может быть, иногда и полезно держать кое-кого в напряжении, дабы не расслаблялись. Пусть вопрос этот и спорный, но лучше инвестировать в Россию и не наступать, по словам президента, на одни и те же грабли, не заигрывать с Западом.

Следующая проблема, которая также связана с бизнесом — к сожалению, некоторые уезжают и осуждают свою страну, благодаря которой они стали богатыми и успешными. В частности, Волож Аркадий, Тиньков Олег так поступили.

Реакция Путина, естественно, отрицательная: выбрали они хорошую жизнь, а совесть, видно, растеряли, но мы великодушны, здоровья им желаем.

Но вот неожиданно вспомнили Анатолия Чубайса, может быть, в связи с деприватизацией. Досталось ему, сбежал почему-то в Израиль и даже вроде бы имя и отчество сменил на труднопроизносимые.

Впрочем, президент сам же и комментирует эту ситуацию: наверное, плохо бизнесмен руководил корпорацией по нанотехнологиям, дыра там финансовая образовалась. Анатолию Борисовичу, в принципе, не привыкать быть во всем виноватым, хотя раньше в Кремле его привечали, эффективным менеджером считали и на посты высокие назначали. Это во-первых, а во-вторых, что-то часто в последнее время у нас еврейский вопрос стал возникать.

Причем так кажется, что не в особенно привлекательном формате, вот и Троцкого (Бронштейна) тоже вспомнили, также не совсем в выгодном свете. Хотя, справедливости ради, не грех и напомнить, что не он говорил «Движение все, а цель ничто». Был такой Эдуард Бернштейн, социал-демократ, ревизионист, жил в Германии в XIX веке. Это его фраза. Да и неважно, кому принадлежит цитата.

Главное — суть, она в том, что у нас есть цель, и мы к ней уверенно движемся. Может быть, действительно не все понимают суть момента, где оно, светлое завтра.

Если вы не до конца понимаете, государство знает, что путь наш правильный, и судит оно исключительно по справедливости. Просто делайте что говорят и поменьше сомневайтесь. Вот, как говорится, и весь сказ.

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