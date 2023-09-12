В Дагестане задержан владелец базы отдыха, где рухнувшей стеной убило туристку

Следователи задержали 38-летнего владельца базы отдыха Red boats, где вчера, 11 сентября, бетонная стена рухнула на припаркованный автомобиль. Задержание было проведено в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту инцидента Буйнакским межрайонным следственным отделом республиканского управления СКР.

Как сообщал «Ъ», в результате обрушения бетонной стены на базе отдыха в районе водохранилища Чиркейской ГЭС погибла 23-летняя жительница Новосибирска, а 26-летний житель Великих Лук получил множественные травмы и был отправлен в больницу Буйнакска.

По версии следствия, подпорная стена высотой 5,5 м и длиной 16 м, возведенная на территории базы на берегу водохранилища, рухнула на территорию базы «Сулак-хаус», где был припаркован автомобиль, в котором находились мужчина и женщина.

Сегодня, 12 сентября, в СУ СКР сообщили, что обыски проведены у владельцев баз отдыха, на территории которых произошло происшествие, а также в администрации села Чиркей. В ходе обысков изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела.

«Установлено отсутствие какой-либо разрешительной документации на осуществление предпринимательской деятельности указанными лицами, а также правоустанавливающих документов на использование данными гражданами земельных участков у Чиркейского водохранилища»,— говорится в сообщении.

В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного владельца Red boats.

«У владельца второй базы, исходя из установленных обстоятельств, тоже возможно наличие состава какого-то преступления, поскольку он вел незаконную предпринимательскую деятельность,— прокомментировал расследование источник “Ъ”,— но это прояснится в ходе следствия, и в любом случае нужно дождаться заключения экспертизы, чтобы выяснить причину обрушения».

Юлия Рыбина, Махачкала