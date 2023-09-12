ВТБ увеличил кредитно-документарный портфель в Воронежской области на 12% в первой половине года

Кредитно-документарный портфель филиала банка ВТБ в Воронежской области по итогам первого полугодия 2023-го составил 206,9 млрд руб., увеличившись на 12% к показателям начала года. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Опережающими темпами за счет высокой динамики ипотеки выросло кредитование физлиц. Портфель розничного бизнеса банка в регионе за полгода увеличился на 17%, до 82,2 млрд руб. Конкретно-ипотечный портфель вырос на 21% (44,6 млрд руб.), совокупные обязательства заемщиков по потребкредитам наличными — на 12% (33,3 млрд руб.), по автокредитам — на 45% (2,6 млрд руб.).

Выдачи бизнесу были несколько менее динамичными. Корпоративный кредитный портфель с начала года по 1 июля увеличился на 6%, до 96 млрд руб. БОльшую динамику показал крупный бизнес - +9% (27,5 млрд руб.). Кредитный портфель малых и средних компаний в банке подрос на 4%, зато по размеру портфеля в 2,5 раза превысил портфель кредитов крупному бизнесу и достиг 68,5 млрд руб.

В воронежском ВТБ отметили, что чаще всего за кредитами в первой половине года к ним «обращались компании пищевой промышленности и сельского хозяйства (42%), строительства и недвижимости (28%), а также сферы торговли (11%)».

Также банк смог увеличить на 29% (до 19,7 млрд руб.) портфель гарантий под кредиты для местных предприятий среднего и малого бизнес. Совокупный документарный портфель воронежского ВТБ оценивают в 28,6 млрд руб.

Ресурсный портфель ВТБ в регионе по итогам первой половины года составил 167 млрд руб., увеличившись за полгода на 14%. Из этой сумму 111,5 млрд руб. — вклады и средства на счетах физлиц, 55,4 млрд руб. — юридических лиц.

Управляющий филиала в Воронежской области, вице-президент ВТБ Владимир Пенин считает, что рост кредитования говорит об «активности» экономики региона. «Первое полугодие для экономики области было активным. Люди и предприятия оформляли кредиты, много трудились и стремились преумножить заработанное. Энергично рос рынок розничного кредитования — воронежцы реализовывали отложенный спрос, сформированный в прошлом году. Предприниматели помимо наращивания кредитной активности, формировали подушку безопасности, увеличивая свои рублевые сбережения»,— рассказал господин Пенин.