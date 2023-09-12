В Крыму рассказали о мерах борьбы с дефицитом топлива

В Крыму сформировали четырехдневный запас дизельного топлива, заявил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, до вечера сегодняшнего дня оно поступит на все автозаправки республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Наша основная задача сейчас — поддержать сельхозпроизводителей, чтобы снизить вероятность дефицита горючего в ходе полевых работ»,— написал господин Аксенов в Telegram-канале.

Он также сообщил, что власти РК направили ряд предложений в правительство России по урегулированию процесса ценообразования на топливо.

Как сообщили «Ъ» в правительстве Севастополя, в городе нет дефицита бензина. Проблемы с нехваткой дизельного топлива власти города обещают решить до конца сегодняшнего дня.

Губернатор города Михаил Развожаев также поручил организовать проверки по факту роста цен на заправках и сообщать о выявленных нарушениях в Федеральную антимонопольную службу.

Напомним, дефицит с запасами дизтоплива и некоторых марок бензина, по словам местных чиновников, возник из-за задержки поездов с нефтепродуктами.

Ранее власти Севастополя обратились в Минэнерго РФ с просьбой увеличить пропускную способность паромной переправы и привлечь частные суда для своевременной доставки топлива на полуостров.

Александр Дремлюгин, Симферополь