В Крыму рассказали о мерах борьбы с дефицитом топлива

В Крыму сформировали четырехдневный запас дизельного топлива, заявил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, до вечера сегодняшнего дня оно поступит на все автозаправки республики.
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«Наша основная задача сейчас — поддержать сельхозпроизводителей, чтобы снизить вероятность дефицита горючего в ходе полевых работ»,— написал господин Аксенов в Telegram-канале.
Он также сообщил, что власти РК направили ряд предложений в правительство России по урегулированию процесса ценообразования на топливо.
Как сообщили «Ъ» в правительстве Севастополя, в городе нет дефицита бензина. Проблемы с нехваткой дизельного топлива власти города обещают решить до конца сегодняшнего дня.
Губернатор города Михаил Развожаев также поручил организовать проверки по факту роста цен на заправках и сообщать о выявленных нарушениях в Федеральную антимонопольную службу.
Напомним, дефицит с запасами дизтоплива и некоторых марок бензина, по словам местных чиновников, возник из-за задержки поездов с нефтепродуктами.
Ранее власти Севастополя обратились в Минэнерго РФ с просьбой увеличить пропускную способность паромной переправы и привлечь частные суда для своевременной доставки топлива на полуостров.