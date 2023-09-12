ДСК рекомендуют доработать проект по развитию застроенных 28,7 га в Воронеже

Комиссия по землепользованию и застройке Воронежа признала состоявшимися общественные слушания по проекту развития застроенной территории площадью 28,7 га в Левобережном районе. Речь идет об участке, ограниченном Ленинским проспектом, улицей Димитрова, переулком Репина, улицами Брусилова, Ленинградской, Героев Стратосферы. Комиссия рекомендовала горадминистрации отправить документ на доработку, следует из заключения об итогах публичного обсуждения.

Проект был разработан в рамках договора между мэрией и ООО «СЗ “ДСК-1”» (структура крупнейшего застройщика региона АО «Домостроительный комбинат»), заключенного в прошлом году. Тогда компания получила право на развитие территории за 189,1 млн руб. До 2032 года ей необходимо снести на участке 50 домов — 40 двухэтажных и десять трехэтажных. Два из них уже расселены, оставшиеся 48 застройщику предстоит расселить в 2023-2031 годах.

Согласно проекту, на их месте планируется построить многоэтажные дома высотой 9-19 этажей с учетом технического этажа. В документе уточняется, что высота не превышает предел в 159,56 м, установленный из-за близости аэродрома авиазавода. Также предполагается строительство школы на 2 тыс. мест и реконструкция трех соседних школ, расширение территории детского сада компенсирующего типа №2 на улице Ленинградской, 36б и 50б, реконструкция его зданий, а также обновление помещений еще четырех детсадов. Кроме того, предусмотрено обустройство дошкольных учреждений на первых этажах жилых домов.

По расчетам застройщика, население нового жилфонда составит 15,5 тыс. человек

Ветхий квартал на Ленинградской уже планировалось расселять — в постановлении о развитии территории от 2014 года речь шла о 1,9 га и демонтаже 13 двухэтажных домов и пяти гаражей. Затем власти утвердили документацию по планировке участка площадью 21 га компанией ДСК, но по инициативе застройщика отменили ее и дали компании задание на разработку нового проекта.

Алина Морозова

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