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ДСК может построить высотки на 9-19 этажей на месте 50 ветхих домов в Воронеже

Мэрия Воронежа сообщила о проведении общественных слушаний по проекту развития застроенной территории площадью 28,7 га в Левобережном районе. Речь идет об участке, ограниченном Ленинским проспектом, улицей Димитрова, переулком Репина, улицами Брусилова, Ленинградской, Героев Стратосферы. В постановлении городской администрации говорится, что проект разработан в рамках договора между мэрией и ООО «СЗ “ДСК-1”» (структура крупнейшего застройщика региона АО «Домостроительный комбинат»), заключенного в прошлом году. Тогда компания получила право на развитие территории за 189,1 млн руб. До 2032 года ей необходимо снести на участке 50 домов — 40 двухэтажных и десять трехэтажных. Два из них уже расселены, оставшиеся 48 застройщику предстоит расселить в 2023-2031 годах.

На их месте планируется построить многоэтажные дома высотой 9-19 этажей с учетом технического этажа. В документе уточняется, что высота не превышает предел в 159,56 м, установленный из-за близости аэродрома ВАСО. Также проект предполагает строительство школы на 2 тыс. мест и реконструкцию трех соседних школ, расширение территории детского сада компенсирующего типа №2 на улице Ленинградской, 36б и 50б, реконструкцию его зданий и помещений еще четырех детсадов. Также предусмотрено обустройство дошкольных учреждений на первых этажах жилых домов.

По расчетам застройщика, население нового жилфонда составит 15,5 тыс. человек.

Что ДСК планировал построить на 21 га у ВАСО до 2020 года

В постановлении мэрии о развитии застроенной территории на улице Ленинградской от 2014 года речь шла о развитии 1,9 га и сносе 13 двухэтажных домов и пяти гаражей. Затем власти утвердили документацию по планировке участка площадью 21 га компанией ДСК, но по инициативе застройщика отменили ее и дали ему задание на разработку нового проекта.

Местные жители смогут высказать свое мнение о реализации проекта с 11 августа по 8 сентября на площадке «Активный электронный гражданин». По итогам публичных слушаний комиссия по землепользованию и застройке Воронежа примет решение о рекомендации проекта к утверждению в городской администрации.

Алина Морозова

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