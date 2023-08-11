ДСК может построить высотки на 9-19 этажей на месте 50 ветхих домов в Воронеже

Мэрия Воронежа сообщила о проведении общественных слушаний по проекту развития застроенной территории площадью 28,7 га в Левобережном районе. Речь идет об участке, ограниченном Ленинским проспектом, улицей Димитрова, переулком Репина, улицами Брусилова, Ленинградской, Героев Стратосферы. В постановлении городской администрации говорится, что проект разработан в рамках договора между мэрией и ООО «СЗ “ДСК-1”» (структура крупнейшего застройщика региона АО «Домостроительный комбинат»), заключенного в прошлом году. Тогда компания получила право на развитие территории за 189,1 млн руб. До 2032 года ей необходимо снести на участке 50 домов — 40 двухэтажных и десять трехэтажных. Два из них уже расселены, оставшиеся 48 застройщику предстоит расселить в 2023-2031 годах.

На их месте планируется построить многоэтажные дома высотой 9-19 этажей с учетом технического этажа. В документе уточняется, что высота не превышает предел в 159,56 м, установленный из-за близости аэродрома ВАСО. Также проект предполагает строительство школы на 2 тыс. мест и реконструкцию трех соседних школ, расширение территории детского сада компенсирующего типа №2 на улице Ленинградской, 36б и 50б, реконструкцию его зданий и помещений еще четырех детсадов. Также предусмотрено обустройство дошкольных учреждений на первых этажах жилых домов.

По расчетам застройщика, население нового жилфонда составит 15,5 тыс. человек.

В постановлении мэрии о развитии застроенной территории на улице Ленинградской от 2014 года речь шла о развитии 1,9 га и сносе 13 двухэтажных домов и пяти гаражей. Затем власти утвердили документацию по планировке участка площадью 21 га компанией ДСК, но по инициативе застройщика отменили ее и дали ему задание на разработку нового проекта.

Местные жители смогут высказать свое мнение о реализации проекта с 11 августа по 8 сентября на площадке «Активный электронный гражданин». По итогам публичных слушаний комиссия по землепользованию и застройке Воронежа примет решение о рекомендации проекта к утверждению в городской администрации.

Алина Морозова

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