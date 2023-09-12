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КГИОП признал незаконной замену исторических окон на доме в центре Петербурга

Сотрудники комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга провели проверку после поступления от СПб ГО ВООПИиК информации о замене оконных заполнений в здании-памятнике «Дом К.К. Шмидта» на углу Херсонской улицы и Перекупного переулка.

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Фото: Владимир Колодчук / Коммерсантъ

Фото: Владимир Колодчук / Коммерсантъ

Фото: Владимир Колодчук / Коммерсантъ

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Фото: Владимир Колодчук / Коммерсантъ

Фото: Владимир Колодчук / Коммерсантъ

Фото: Владимир Колодчук / Коммерсантъ

После проведения осмотра здания, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, факт проведения самовольных работ был признан незаконным, сообщили в КГИОП.

Правообладателю помещения, в котором произведена замена оконных заполнений, объявлено предостережение. В настоящий момент комитет готовит заявление в полицию, уточнили в пресс-службе.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что КГИОП подал иск к предпринимателю, прорубившему дверь в историческом Доме Макаровых (Бернштейна) на Васильевском острове.

Подробнее об этой истории — в материале «Ъ-СПб» «Зарубили дверь».

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