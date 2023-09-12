В Азнакаевском районе Татарстана при пожаре погибли женщина и ребенок

В Татарстане в Азнакаевском районе при пожаре погибли женщина 1980 года рождения и девочка 2013 года. Об этом говорится в сообщении МЧС региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Инцидент произошел в селе Чалпы в одноэтажном доме на улице Казанская. Сообщение об этом поступило в МЧС в 10:44. Выехавшие на место происшествия пожарные установили, что в зале загорелась мебель.

В 11:26 спасатели нашли тела погибших, а спустя четыре минуты они справились с огнем. Площадь пожара составила 2 кв. м. Причиной ЧП стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования.

"Ъ-Казань"