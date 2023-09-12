СК РФ заинтересовался делом о смертельном отравлении аммиаком в Самаре

Отчет о расследовании дела о смертельном отравлении аммиаком в Самаре будет представлен в СК РФ. Это поручение глава ведомства Александр Бастрыкин дал руководителю Следственного управления Следственного комитета России по Самарской области Марату Галиханову. Сообщение разместил информационный центр СК РФ.
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Поводом для поручения стало обращение в ведомство жителя Самарской области. Мужчина заявил о несогласии с ходом расследования гибели его супруги. Она умерла от острого отравления аммиаком в июле 2021 года.
Это произошло на рабочем месте в АО «Медхим». По факту случившегося возбуждалось уголовное дело. Следователи собрали доказательства по нему.
Также были подготовлены заключения судебных экспертиз. Но до настоящего времени виновники происшествия не установлены.
Ранее стало известно о том, что уголовное дело о ненадлежащем лечении несовершеннолетней жительницы будет возбуждено в Самарской области. Соответствующее поручение председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал руководителю регионального СУ СК России Марату Галиханову.