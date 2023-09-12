СК РФ заинтересовался делом о смертельном отравлении аммиаком в Самаре

Отчет о расследовании дела о смертельном отравлении аммиаком в Самаре будет представлен в СК РФ. Это поручение глава ведомства Александр Бастрыкин дал руководителю Следственного управления Следственного комитета России по Самарской области Марату Галиханову. Сообщение разместил информационный центр СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Поводом для поручения стало обращение в ведомство жителя Самарской области. Мужчина заявил о несогласии с ходом расследования гибели его супруги. Она умерла от острого отравления аммиаком в июле 2021 года.

Это произошло на рабочем месте в АО «Медхим». По факту случившегося возбуждалось уголовное дело. Следователи собрали доказательства по нему.

Также были подготовлены заключения судебных экспертиз. Но до настоящего времени виновники происшествия не установлены.

Ранее стало известно о том, что уголовное дело о ненадлежащем лечении несовершеннолетней жительницы будет возбуждено в Самарской области. Соответствующее поручение председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал руководителю регионального СУ СК России Марату Галиханову.

Георгий Портнов