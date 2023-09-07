СК РФ расследует ненадлежащее лечение несовершеннолетней в Самарской области

Уголовное дело о ненадлежащем лечении несовершеннолетней жительницы будет возбуждено в Самарской области. Соответствующее поручение председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал руководителю регионального СУ СК России Марату Галиханову. Об этом сообщает центральный аппарат ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ранее в информационный центр СК РФ поступило обращение от жительницы Самарской области. Она заявила, что в 2020 году ее 16-летней дочери было диагностировано хроническое воспалительное заболевание.

В настоящее время подростку необходимы специальные рецептурные препараты и белковые смеси. Но медики не назначают ребенку соответствующее лечение, а это чревато серьезными осложнениями, утверждает заявительница.

Кроме возбуждения уголовного дела Александр Бастрыкин обязал Марата Галиханова «представить доклад о ходе и результатах его расследования, а также оказать необходимое содействие в обеспечении ребенка необходимыми лекарственными препаратами», говорится в сообщении ведомства.

Ранее СК РФ взял на контроль расследование смерти младенца в Самарской области. Информация о гибели новорожденной девочки появилась в СМИ и социальной сети в июле текущего года.

Георгий Портнов