СК РФ расследует ненадлежащее лечение несовершеннолетней в Самарской области

Уголовное дело о ненадлежащем лечении несовершеннолетней жительницы будет возбуждено в Самарской области. Соответствующее поручение председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал руководителю регионального СУ СК России Марату Галиханову. Об этом сообщает центральный аппарат ведомства.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Ранее в информационный центр СК РФ поступило обращение от жительницы Самарской области. Она заявила, что в 2020 году ее 16-летней дочери было диагностировано хроническое воспалительное заболевание.
В настоящее время подростку необходимы специальные рецептурные препараты и белковые смеси. Но медики не назначают ребенку соответствующее лечение, а это чревато серьезными осложнениями, утверждает заявительница.
Кроме возбуждения уголовного дела Александр Бастрыкин обязал Марата Галиханова «представить доклад о ходе и результатах его расследования, а также оказать необходимое содействие в обеспечении ребенка необходимыми лекарственными препаратами», говорится в сообщении ведомства.
Ранее СК РФ взял на контроль расследование смерти младенца в Самарской области. Информация о гибели новорожденной девочки появилась в СМИ и социальной сети в июле текущего года.