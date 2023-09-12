Хуснуллин: на расширение трассы от Петербурга до Владивостока потребуется 500 млрд рублей

На расширение и увеличение пропускной способности транспортного коридора «Россия» от Санкт-Петербурга до Владивостока потребуется 500 млрд рублей до 2030 года. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума 12 сентября заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Он также отметил, что данные средства уже предусмотрены в федеральном бюджете.

«У нас по факту трасса от Санкт-Петербурга до Владивостока она существующая. Мы сейчас занимаемся ее реконструкцией, расширением. У нас есть первая часть — это обходы городов, потому что, когда транспорт заходит в города, жителям создаются неудобства и транспорт сильно теряет скорость прохождения городов»,— цитирует господина Хуснуллина РИА Новости.

«Ъ» писал, что ранее глава «Автодора» Вячеслав Петушенко заявлял о том, что транспортный коридор «Россия», предполагающий проезд от Петербурга до Владивостока, пройдет через Новосибирск, Иркутск и Читу. В него войдут, в том числе, трассы М-11 Санкт-Петербург — Москва, подмосковный ЦКАД и М-12 Москва — Казань. Проект планируется реализовать к 2030 году.

Также стало известно, в Петербурге в ближайшие три года не будут строить новую скоростную магистраль М7, против которой активно выступали градозащитники.

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