Трассу М7 в Петербурге не будут строить в ближайшие три года

В Санкт-Петербурге в ближайшие три года не планируется проектирование и строительство скоростной магистрали М7. Об этом на нулевых чтениях бюджета в Заксобрании Петербурга заявил глава комитета по инвестициям Иван Складчиков, отвечая на вопрос депутата Бориса Вишневского.

Чиновник отметил, что подписанное в рамках ПМЭФ-2023 соглашение о строительство магистрали «не обязывает ни проектировать, ни строить».

Таким образом, по словам господина Вишневского, «никаких расчётов транспортных потоков при появлении М-7 — в обоснование её необходимости, — не существует».

Соглашение о строительстве магистрали М7 стало одним из самых громких проектов города, заявленных на ПМЭФ-2023. Банк ВТБ планировал инвестировать в его реализацию более 300 млрд рублей.

Автомагистраль должна пролечь от Шпалерной улицы до Выборгского шоссе с мостом через Неву в створе Арсенальной улицы и стать дублером Большого Сампсониевского проспекта и проспекта Энгельса.

Проект планируется реализовать на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП).

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