Джастин Трюдо смог улететь из Индии с двухдневной задержкой из-за проблем с самолетом

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который участвовал в саммите G20 в Индии и должен был вернуться домой еще в минувшее воскресенье, смог вылететь из Индии только сегодня, 12 сентября, днем. Причиной задержки стали технические проблемы с самолетом, на котором должен был лететь премьер со всей канадской делегацией. О благополучном вылете канадской делегации на родину сообщают ведущие мировые СМИ, в том числе BBC.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sean Kilpatrick / The Canadian Press / AP Фото: Sean Kilpatrick / The Canadian Press / AP

Как объяснили BBC в Министерстве обороны Канады, у самолета Королевских военно-воздушных сил Канады CC-150 Polaris, которым пользуется премьер-министр Трюдо, возникла «техническая проблема», потребовавшая «замены одной из деталей». Из Канады за премьером отправили другой самолет, однако к тому моменту необходимый ремонт уже был проведен и господин Трюдо наконец смог вылететь домой.

Визит премьер-министра Канады в Индию был непростым, учитывая усилившуюся напряженность в отношениях двух стран. Правительство Индии критикует канадские власти за «антииндийскую деятельность экстремистских элементов в Канаде», имея в виду акции протеста живущих в Канаде сикхов против индийских властей. Как заявил в беседе с канадским коллегой премьер-министр Индии Нарендра Моди, сикхи продвигают идеи сепаратизма и призывают к насилию. Премьер Трюдо в ответ подчеркнул «важность уважения главенства закона, демократических принципов и национального суверенитета».

Мировые СМИ о саммите G20 в Индии — в материале «Ъ».

Алена Миклашевская